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Ankara Haymana'da sağanak sonrası dere taştı, mahalledeki yollar sular altında kaldı

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Ankara'nın Haymana ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası Sinanlı Mahallesi'nde dere taştı. Yatağından çıkan dere çevreye yayılırken mahalledeki yollar sular altında kaldı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonrası dere taştı. Taşkın nedeniyle mahalledeki yollar sular altında kaldı.

Ankara'nın Haymana ilçesinde öğlen saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağışın ardından Sinanlı Mahallesi'nde bulunan derenin su seviyesi kısa sürede yükseldi. Yatağından çıkan dere, çevresindeki alanlara yayıldı. Taşkınla birlikte dere kenarında yollar sular altında kaldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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