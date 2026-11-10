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Ankara'da sabah başlayan kar yağışı park halindeki araçları beyaz örtüyle kapladı

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Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kesimlerde ve merkezi bölgelerde etkili oldu. Park halindeki araçlar beyaz örtüye bürünürken, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.

Başkentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kesimlerde ve merkezi bölgelerde etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte park halindeki araçlar beyaz örtüye büründü. Karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar da sokaklara akın ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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