Ankara’da parkta çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir parktaki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Mamak ilçesinde bulunan bir parktaki ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürülürken, olay yalnızca maddi hasar ile atlatıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı