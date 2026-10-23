Ankara'da fare kedilere saldırdı, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kedilerin fareden kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Yenimahalle ilçesi Beştepe semtinde bir fare ile kediler karşı karşıya geldi. Sakin tavırları ile dikkat çeken farenin bir süre sonra kedilere saldırdığı görüldü. Yaşanan o anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı