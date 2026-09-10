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Ankara’da barajların güncel durumu dron ile görüntülendi

Ankara’da barajların güncel durumu dron ile görüntülendi
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40,68 seviyesine gerilerken, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 33,77 olarak kayıtlara geçti.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) verilerine göre, başkente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40,68 seviyesine gerilerken, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 33,77 olarak kayıtlara geçti. Eğrekkaya Barajı'nın son durumu ise dron ile görüntülendi.

Ankara'daki barajların güncel durumu yağışların azalmasıyla birlikte güncellendi. Başkente su sağlayan barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 40 seviyesinde seyrederken, kentin en kritik su kaynaklarından biri olan Eğrekkaya Barajı yüksek su seviyesiyle Başkent'e su kaynağı olmaya devam ediyor. Toplam 93 milyon metreküp depolama kapasitesine sahip olan Eğrekkaya Barajı'nda güncel doluluk oranı yüzde 70 seviyesine yaklaşırken, barajda biriken su miktarı ise yaklaşık 63 milyon metreküp olarak kaydedildi. Kent genelindeki ortalamanın oldukça üzerinde bir doluluğa sahip olan bu baraj, Ankara'nın su ihtiyacını karşılamada en güçlü rezervler arasında önemli yere sahip olmaya devam ediyor.

Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluk oranı ile zirvede

Başkenti besleyen diğer su kaynaklarından Kesikköprü Barajı yüzde 100 doluluğa ulaşarak zirvede yer alırken, Çubuk 2 Barajı yüzde 53,95, Akyar Barajı yüzde 53,18, Kavşakkaya Barajı yüzde 50,51 ve Kurtboğazı Barajı yüzde 40,84 seviyelerindeki su miktarlarıyla kentin su ihtiyacına katkı sağlamayı sürdürüyor. Başkentin en yüksek su depolama kapasitesine sahip ana rezervi olan Çamlıdere Barajı ise bünyesindeki 405 milyon metreküpten fazla su ile yüzde 36,61 doluluk oranında seyrediyor. Öte yandan Kargalı Barajı yüzde 31,37, Peçenek Barajı yüzde 29,44 ve doluluğu en alt seviyede bulunan Türkşerefli Barajı ise yüzde 10,14 oranındaki su rezerviyle sıralandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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