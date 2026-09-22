Ankara'da akşam başlayan sağanak sokakları göle çevirdi, trafikte aksamaya yol açtı

Ankara'da akşam başlayan sağanak sokakları göle çevirdi, trafikte aksamaya yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sokakları göle döndürdü. Yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken vatandaşlar da yağmurun etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Ankara'da sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü.
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışın etkisiyle sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikte aksamalara neden oldu. Vatandaşlar, yağmuraı etkilerinden korunmak için çeşitli önlemler aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı