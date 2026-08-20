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Anız yangınında yaklaşık 25 dönüm arazi küle döndü

Anız yangınında yaklaşık 25 dönüm arazi küle döndü
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Yozgat’ın Çekerek ilçesinde meydana gelen anız yangını kontrol altına alındı.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde meydana gelen anız yangını kontrol altına alındı.

Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyü Sarıburun mevkiinde anız yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alınırken yaklaşık olarak 25 dönüm arazinin yandığı öğrenildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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