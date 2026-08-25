Yozgat'ta Anız Yangınına Cezai İşlem
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarlasında anız yangını çıkaran İ.Y. isimli şahsa, jandarma ekipleri tarafından 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yozgat'ta anız yangını çıkaran kişiye cezai işlem uygulandı.
Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlasında anız yangını çıkardığı tespit edilen İ.Y. isimli kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uyguladı.
Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı