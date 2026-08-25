Haberler

Yozgat'ta Anız Yangınına Cezai İşlem

Yozgat'ta Anız Yangınına Cezai İşlem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde tarlasında anız yangını çıkaran İ.Y. isimli şahsa, jandarma ekipleri tarafından 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yozgat'ta anız yangını çıkaran kişiye cezai işlem uygulandı.

Boğazlıyan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlasında anız yangını çıkardığı tespit edilen İ.Y. isimli kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uyguladı.

Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
DinamikPay'a el konuldu! 13 kişi gözaltında

Elektronik para şirketine el konuldu! Devasa mal varlığı devlete geçti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Başarıya giden yolda paraya hiç acımıyor! Rakam servet değerinde
Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Galatasaray için yanıp tutuşan biri var: Bırakın beni gideyim

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali sosyal medyayı ikiye böldü

Manifest Lidya'nın filtresiz doğal hali olay oldu

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay
Kemikleri barajdan çıkmıştı! Zonguldak’ta 16 yıllık cinayet aydınlatıldı

Kemikleri barajdan çıkmıştı! Kirpi Ahmet cinayeti çözüldü
Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Köy muhtarı tarlada ölü bulundu!

Köyü karıştıran ölüm! Akşam eve gitmedi, sabah tarlada bulundu