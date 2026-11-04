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Amasya Taşova'da Yerkozlu köyü 200 metre derinlikteki yeni su kaynağına kavuştu

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Amasya Taşova'da Yerkozlu köyü 200 metre derinlikteki yeni su kaynağına kavuştu
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Amasya Taşova'daki Yerkozlu köyünde 200 metre derinliğe inilen sondajla yeni içme suyu kaynağına ulaşıldı. İl Özel İdaresi'nin 2026 yatırım programı kapsamındaki çalışma için Genel Sekreter Erdin Acar, köy altyapısına katkı sunacağını belirtti.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Yerkozlu köyünde gerçekleştirilen sondaj çalışmasıyla 200 metre derinliğe inilerek yeni içme suyu kaynağına ulaşıldı.

Amasya İl Özel İdaresi'nin 2026 yılı yatırım programı kapsamında yapılan çalışma sonucunda köyün içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik önemli bir yatırım hayata geçirildi.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, vatandaşların daha sağlıklı, güvenilir ve kesintisiz içme suyuna erişimini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışma, köyün altyapısına önemli katkı sunarken kırsal yaşam standartlarının yükseltilmesi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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