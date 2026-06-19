Haberler

Yarasa balkon perdesini yuvaya dönüştürdü, ev sahibi 'Batman' adını verdi

Yarasa balkon perdesini yuvaya dönüştürdü, ev sahibi 'Batman' adını verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da bir evin balkon perdesine bir yıl önce konan yarasa, perdeyi yuvaya çevirdi. Ev sahibi, kuş sandığı yarasaya 'Batman' adını verdi ve perdeyi kapatmıyor.

Amasya'da evin balkonuna bir yıl önce konan yarasa perdeyi yuvaya dönüştürdü. Kuş sandığı canlının yarasa olduğunu anlayınca şaşıran ev sahibi ise 'Batman' adını verdiği davetsiz misafiri için perdeyi yaz, kış kapatmıyor.

Kuş sandı, yarasa olduğunu fark edince şaşırdı

İhsaniye Mahallesinde yaşayan Özay Kanbolat, bir yıl önce balkon perdesini kapatmaya çalışırken tünemiş haldeki canlıyla karşılaştı. Kuş sandığı canlının karanlık alanlarda yaşayan yarasa olduğunu fark edince çok şaşırdı. Sallayıp kovmaya çalıştığı yarasa perdeyi terk etmeyince Kanbolat da davetsiz misafire yiyecekler vermeye başladı.

Film kahramanı 'Batman'ın adını verdi

43 yaşındaki Kanbolat, bir yıldır geceleri çıkardığı sese de alıştıkları misafirine yarasa adam adıyla bilinen film kahramanı 'Batman'ın adını verdiğini söyledi.

Sabah, akşam perdenin içinde

Perdeyi yuvaya dönüştüren yarasaya alıştıklarını anlatan Kanbolat, "Sabah, akşam perdenin içinde. Rahatsız etmemek için perdeyi de açmıyoruz. Uçuyor. Geri geliyor. Balkon onun oldu artık" diye konuştu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni

ABD-İran görüşmesi iptal edildi, masa dağıldı! İşte krizin nedeni
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Ağaoğlu'nun 36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı

36 yaş küçük sevgilisiyle sessiz sedasız evlenmiş
Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik

Montella'dan sürpriz karar! Kader maçımız öncesi 2 yıldıza kesik
AK Partili Hamza Dağ'dan Cemil Tugay'ın istifasına yorum: İzmirlilerin beklentisi başkanlıktan da istifa etmesi

Cemil Tugay'ın istifasına AK Parti'den ilk yorum
Nijer'de havalimanına saldırıda 22'si saldırgan 35 kişi öldü

Havalimanına kanlı baskında onlarca kişi hayatını kaybetti
Seferihisar Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! 7 şüpheli adliyede
Üsküdar'da alev alev yanan SUV kullanılamaz hale geldi

Seyir halindeyken alev topuna döndü! Geriye hurda yığını kaldı
İstanbul'da kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?

Kızlarla tanışmaya çalışan turiste soğuk duş: Ne ayaksınız oğlum?