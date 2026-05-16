Haberler

Amasya Valiliği açıkladı: Taşkınlardan 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü

Amasya Valiliği açıkladı: Taşkınlardan 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da son günlerdeki yağışlar sonucu oluşan taşkınlar nedeniyle 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü. Valilik, zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Amasya'da son günlerde bölgede yağışlar sonucu yaşanan taşkınlar nedeniyle il genelinde 5 bin 850 dekar tarım alanı zarar gördü.

Amasya Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşkınlar nedeniyle ilimiz genelinde şuana kadar tarla vasfında 3 bin 900 dekar, sera vasfında ise bin 950 dekar tarım alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir" denildi.

Valiliğin riyasetinde zarar tespit ve iyileştirme çalışmalarının ilgili kurumların tüm teknik ve personel kapasitesi kullanılarak sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, ırmak ve dere yataklarında ani gelişebilecek olumsuzluklara karşı üst seviyede dikkatli ve tedbirli olunmasını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ile birlikte taşkından zarar gören Yeşilırmak Nehri'ne kıyı Büyük Kızılca, Aksalur ve Ovasaray köylerinde incelemede bulundu. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama

Vatandaşlara mesaj gitmişti! Bakanlıktan 'seferberlik emri' açıklaması
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı

Kahreden olay! Anne ve kızı feci şekilde öldü, baba ağır yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek, yıldız ismi için tok satıcı: 100 milyon Euro'ya bile satmam

''100 milyon Euro'ya bile satmam!''
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler

''Bırakacağım'' deyip açıkladı
Çorluspor 1947’nin 2. Lig’e yükselişi ilçede coşkuyla kutlandı

Tüm ilçe ayakta! 21 yıllık hasret sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere: Sizi kirli emelleri için kullanmak isteyenlere müsaade etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlere bir çağrı var: Müsaade etmeyin...
Tanju Çolak'tan Galatasaray yönetimine sert tepki: Biz gavur muyuz kardeşim!

Galatasaray yönetimine ateş püskürdü: Biz gavur muyuz kardeşim!
Anne ve babasını öldüren hukuk öğrencisi, parkta elleri kanlı halde bulundu

Hukuk öğrencisi, anne ve babasını öldürdü

Parasını altına yatıranlar şokta

Parasını altına yatıranlar şokta