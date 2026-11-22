Amasya'da sabah yağmur sonrası oluşan sis denizi tarihi şehri kapladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Amasya'da sabah saatlerinde yağmurun ardından oluşan sis denizi, tarihi şehrin üzerini kapladı. Yüksek kesimlerden ve dağ zirvelerinden kentin sisle kaplandığı görsel manzaralar oluşurken, Çakallar Mahallesi'nden görüntülenen sis sonbahar renkleriyle de dikkat çekti.
Amasya'da sabah saatlerinde yağmurun ardından sis denizi oluştu. Tarihi şehrin üstü sisle kaplandı.
Zamanla etkisini artıran sis tabakası, yüksek kesimlerden ve dağ zirvelerinden bakıldığında kentin üzerini kaplayarak görsel manzaralar oluşturdu.
Çakallar Mahallesi'nden bu görsel şöleni görüntüleyen Altan Eftelioğlu, "Amasya'da sabah yağan yağmur sonrası sis muhteşem görüntü oluşturdu. Sonbaharın renkleri de manzarayı zenginleştirdi" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı