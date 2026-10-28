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Amasya'da iki kardeş, Çakallar'da 8 torba atık toplayıp Türk bayrağı açtı

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Amasya'da iki kardeş, Çakallar'da 8 torba atık toplayıp Türk bayrağı açtı Haber Videosunu İzle
Amasya'da iki kardeş, Çakallar'da 8 torba atık toplayıp Türk bayrağı açtı
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Amasya'da iki kardeş, Çakallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çöp toplayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açtı. Şehre hakim yamaçlarda 8 torba atık toplayan kardeşlerden biri, bunun bayrağa ve doğaya sevgi anlamında bir etkinlik olduğunu söyledi.

Amasya'da iki kardeş, şehrin zirvesindeki çöpleri toplayıp 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı açtı.

Ferhat Dağı'nın eteğindeki Çakallar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alana giden Altan Eftelioğlu ve ağabeyi Ercan Eftelioğlu, etraftaki çöp ile atık şişeleri topladıktan sonra Türk bayrağı açtı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi yeşil vatanın korunmasına da işaret etmek amacıyla şehre hakim yamaçları dolaşıp 8 torba dolusu atık topladıklarını belirten 45 yaşındaki Altan Eftelioğlu, "Çocukluğumuzun geçtiği ormanda temizlik yaptık. Bayrağımızı açtık. Bayrağa ve doğaya sevgi anlamında bir etkinlik gerçekleştirdik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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