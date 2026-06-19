Amasra'ya ışıklı tabela

Bartın'ın turistik ilçesi Amasra'da kurulan ışıklı yazı, ilçeye gelen turistlerin ilgi odağı oldu.

Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman mevkisinde yerleştirilen Amasra yazısı, ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Eşsiz Amasra manzarası önündeki ışıklı yazı, hatıra fotoğrafı çekilmek isteyenlerin odak noktası oldu.

Turistler burada, Tarihi Kemere Köprüsü, Çekiciler Çarşısı, Direkli Kaya, Amasra Kale surları, Tavşan adası gibi tarihi ve turistik manzara karşısında çekildikleri fotoğrafla, unutulmaz anları kayıt altına alıyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı