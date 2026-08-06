İzmir'de Yanan Ormanlık Alanlarda Ağaçlandırma Çalışmaları Sürüyor

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 25 Haziran 2025 tarihinde Aliağa Bozköy ile Foça Ilıpınar arasında çıkan orman yangınından etkilenen bölgede ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yangında zarar gören toplam 907 hektarlık ormanlık alanda felaketin hemen ardından başlatılan yanan ağaçların temizlenmesi işlemlerinin kısa sürede tamamlandığı belirtildi. Yürütülen teknik çalışmalar kapsamında, 2025 yılı içerisinde arazi hazırlığı bitirilen 61 hektarlık ağaçlandırma sahasına 30 bin fidan dikildi. Ayrıca doğal gençleştirme yöntemiyle yenilenmesi planlanan 83 hektarlık alana ise 400 kilogram tohum bırakıldığı bildirildi.

Bölgedeki geriye kalan 763 hektarlık alanda sürdürülen makineli toprak işleme faaliyetlerinde de yüzde 60 seviyesine ulaşıldığı kaydedildi. Yıl sonuna kadar tüm hazırlıkların ve dikim süreçlerinin tamamlanması planlanırken, yanan sahada toplam 1 milyon fidanın toprakla buluşturulmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca 'Yeşil Vatan'ı yeniden yeşertmek için sahadaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı