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Alevleri herkesten önce gören gözler

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Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski artarken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınlara karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda bekliyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte orman yangını riski artarken, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangınlara karşı 24 saat esasına göre teyakkuzda bekliyor. Ormanların yüksek noktalarına kurulan gözetleme kulelerinde görev yapan personel, geniş ormanlık alanları günün her saati gözlem altında tutarak en küçük dumanı bile fark etmeye çalışıyor.

Bursa'da 6'sı kameralı toplam 32 gözetleme kulesi, 483 bin hektarlık ormanları 24 saat gözetliyor. Gözetleme kuleleri, orman yangınlarıyla mücadelede ekiplerin en önemli destek noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Kimi zaman dürbünlerle kilometrelerce uzaklıktaki ormanlık alanları tarayan görevliler, kimi zaman da teknolojik sistemlerden gelen görüntüleri takip ederek çıkabilecek yangınları tespit ediyor. Ayrıca Yenişehir Havalimanı'nda konuşlu TB 2 İHA'lar da bölgeyi sürekli tarıyor. Bu kulelerde görev yapan personel için her gün, ormanların sessizliğini dinleyerek geçiyor. Günün büyük bölümünü yüksek rakımlı kulelerde geçiren görevliler, 24 saatlik nöbetleri sırasında spor yaparak zinde kalıyor, kendi yemeklerini hazırlayarak adeta ev ortamını kulelere taşıyor.

Ancak kulelerdeki sakinlik, en küçük bir ihbarla birlikte bir anda yerini hareketliliğe bırakıyor. Görevliler, yemeklerini, dinlenmelerini ve yaptıkları işi geride bırakarak ekiplerin yönlendirilmesi ve yangına müdahalenin başlatılması için harekete geçiyor. Alevler küçükken yapılan müdahale, yangının geniş bir alana yayılmasının önüne geçerken, gözetleme kuleleri, yalnızca ormanı seyreden noktalar değil, yangınla mücadelede ilk alarmın verildiği kritik merkezler olarak dikkat çekiyor.

"Onlar ne yaparsa yapsın, gözleri kulakları ormanda"

Bursa'nın 483 bin hektarlık ağaçlık alanları yüksek tepelerden gözetleyen bu kulelerde görev yapan personel, alevleri büyüdükten sonra değil, mümkün olduğunca ilk dumanıyla fark edebilmek için nöbet tutuyor. Onların dikkatli bakışları, telsizden geçen ilk ihbar ve ekiplerin zamanında harekete geçmesi; kimi zaman binlerce ağacın, canlıların ve geniş orman alanlarının kurtarılmasında belirleyici oluyor.

Kısacası, ormanların arasında yükselen bu kuleler, Bursa'nın yeşil örtüsünün adeta can damarları olarak görev yapıyor. Şehir uyurken, insanlar evlerinde dinlenirken, onlar ormanları izliyor. Bir duman gördüklerinde ise hayatlarına kaldıkları yerden devam etmiyor; her şeyi bırakıp ormanın yardımına koşuyorlar.

Yaklaşık 15 yıldır ormanlardan görev aldığını belirten Zikri Tören, "Bursa Orman İşletme Müdürlüğünde yangın işçiliği, arazöz şoförlüğü ve şimdi de gözetleme görevini yapıyorum. 24 saat buradan gözümüzü ormanlarımızdan ayırmıyoruz. En ufak bir duman ihtimalini bile çok hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Dumanın çıktığı noktaya yakın olan ilk müdahale araçlarını yönlendiriyoruz" diye konuştu.

Yangın işçisi olarak çalıştığını belirten Ömer Faruk Kaplan, "Sabah erken saatlerde kalkıp zinde olmak için sporumuzu yapıyoruz. Gündelik yaşantımıza burada devam ediyoruz. Her an yangın ihtimaline karşı, teyakkuzda bekliyoruz. Belirli saatlerde devriye atıyoruz. Ormanlarımızı korumak yeşil vatanımızı sürdürülür kılmak için ben ve ekip arkadaşlarım her an görev halindeyiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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