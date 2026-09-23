Alaplı'da yağış sonrası Akçakoca yolu heyelandan etkilendi, ulaşım kısa süreli aksadı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksamalar yaşandı.

Heyelan, Alaplı-Akçakoca karayolunun Kavukkavla mevkisinde meydana geldi. Etkili olan yağışın ardından yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, yolun Akçakoca istikametine düştü. Yola savrulan toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda kısa süreli aksama yaşanırken, bölgede seyir halindeki sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Karayolları ekipleri, yola düşen toprak ve kaya parçalarının temizlenmesi için çalışma başlattı.Öte yandan Karayolu Köprü üzerinde yağışın ardından yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı