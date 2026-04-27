Alaplı'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programları tamamlandı. İki gün süren organizasyonlar kapsamında ilçeden toplam 31 hacı adayı dualar eşliğinde yola çıktı.

31 Kişilik Kafile Yola Çıktı

İlk olarak dün sabah saatlerinde özel organizasyonu ile Alaplı Merkez Camii önünden 16 kişilik grup uğurlandı. Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 15 kişilik ikinci grup Alaplı Merkez Camii önünden kutsal yolculuğa çıktı. Böylece Alaplı'dan bu yıl hac ibadeti için yola çıkanların sayısı 31'e ulaştı.

Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programlarında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, ilahiler okundu. Hacı adayları ile yakınları arasında vedalaşma anlarında duygusal görüntüler yaşandı. Uğurlama merasimlerine katılan Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, yaptığı duada hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olmasını, yolculuklarının hayırlı ve selametle geçmesini temenni etti.

İlk Durak Medine

Tekbirler ve salavatlar eşliğinde yola çıkan kafilenin ilk durağı Medine-i Münevvere olacak. Buradaki ziyaret ve ibadetlerin ardından Mekke'ye geçecek olan hacı adaylarının, hac görevlerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı sonrası ilk hafta yurda dönmeleri bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Haberler.com
500

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı