Alaplı'da Hacı Adayları Dualarla Uğurlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getirecek vatandaşlar için düzenlenen uğurlama programları tamamlandı. İki gün süren organizasyonlar kapsamında ilçeden toplam 31 hacı adayı dualar eşliğinde yola çıktı.

31 Kişilik Kafile Yola Çıktı

İlk olarak dün sabah saatlerinde özel organizasyonu ile Alaplı Merkez Camii önünden 16 kişilik grup uğurlandı. Bugün ise Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla 15 kişilik ikinci grup Alaplı Merkez Camii önünden kutsal yolculuğa çıktı. Böylece Alaplı'dan bu yıl hac ibadeti için yola çıkanların sayısı 31'e ulaştı.

Alaplı İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen uğurlama programlarında Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapıldı, ilahiler okundu. Hacı adayları ile yakınları arasında vedalaşma anlarında duygusal görüntüler yaşandı. Uğurlama merasimlerine katılan Alaplı İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, yaptığı duada hacı adaylarının ibadetlerinin kabul olmasını, yolculuklarının hayırlı ve selametle geçmesini temenni etti.

İlk Durak Medine

Tekbirler ve salavatlar eşliğinde yola çıkan kafilenin ilk durağı Medine-i Münevvere olacak. Buradaki ziyaret ve ibadetlerin ardından Mekke'ye geçecek olan hacı adaylarının, hac görevlerini tamamladıktan sonra Kurban Bayramı sonrası ilk hafta yurda dönmeleri bekleniyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı