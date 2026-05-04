Alaplı balıkçı tezgahlarında çeşit bitti mezgit fiyatı 500 liraya çıktı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından azalan balık çeşitliliği fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 15 Nisan tarihinde başlayan av yasağı, balıkçı tezgahlarındaki ürün çeşitliliğini doğrudan etkiledi. Önceki senelerde aynı dönemde yaklaşık 10 farklı türün yer aldığı tezgahlarda şu an sadece mezgit yoğunluğu yaşanıyor. Denizden çıkan ürün miktarındaki düşüş sebebiyle tezgahlarda daha çok kültür balıkları yer buluyor.

Mezgitin kilogram fiyatı bir ayda 500 liraya çıktı

Batı Karadeniz bölgesinde kısıtlı imkanlarla avlanan az sayıdaki tekne, günlük ortalama 10 ile 20 kasa arasında mezgit getirebiliyor. Balıkçı Veysel Yazgan, mevcut av miktarının işletme maliyetlerini karşılamakta yetersiz kaldığını söyledi. Tezgahlarda bir ay öncesine kadar 300 TL seviyesinde seyreden mezgitin fiyatı 500 TL'ye ulaştı. Diğer ürünlerden hamsi 200 TL, çupra ve levrek ise 600 TL'den alıcı bekliyor. Nadir bulunan kalkan balığı ise az sayıdaki ürün arasında yer alıyor.

Süreci değerlendiren Veysel Yazgan, "15 Nisan'da av yasağımız başladı. Küçük kayıklara serbest olduğu için teknelerimiz mezgit dışında balık tutamıyor. Geçmiş yıllarda bu dönemde tezgahlarda çok daha fazla çeşit olurdu, şimdi ise neredeyse sadece mezgit var" ifadelerini kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
