Alanyalı çiftçilere tarımın geleceği anlatıldı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Alanya Ziraat Odası iş birliği ve ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi katkısıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilen SWAMED projesi kapsamında Alanyalı çiftçilere "Akıllı Tarımda Dijitalleşme: Sulama Yöntemi" eğitimi verildi.

Çiftçilere yönelik "Akıllı Tarımda Dijitalleşme: Sulama Yöntemi" eğitimi Doç. Dr. Fırat Arslan'ın sunumuyla başladı. Arslan, suyun önemine değinerek dijital (yapay zeka, IoT, otomasyon vb.) yöntemlerle yapılan sulama sistemlerini, Karar Destek Sistemini (DSS) ve WEFE (su-enerji-gıda-çevre) yaklaşımını anlattı. Arslan, suyun gelecek için stratejik önemine değinerek tasarruflu ve verimli kullanmanın hem üretime önemli katkılar sağlandığını hem de su tasarrufu noktasında önemli bir ivmenin kazanılacağının altını çizdi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İnayet Hakkı Çizmeci, akıllı tarım sensörlerini ve maliyet analizleri yanında dronlar ve uydu verilerini detaylarıyla anlattı. Eğitimin ardından çiftçilere katılım belgesi verildi. Eğitimin sonunda konuşan Alanya Ziraat Odası Başkanı Göktepe, eğitimin sayesinde çiftçilerin akıllı otonom sistemlerde daha bilinçli olmasının önemli faydaları olacağını belirtti. Başkan Göktepe, proje ekibine ve ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a teşekkür etti. Müdür İhsan İnal da projede emeği geçenlere teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi. Eğitimler önümüzdeki günlerde saha uygulamalı olarak çiftçilere anlatılmasıyla devam edecek.

Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Fırat Arslan ve Ziraat Odası ve koordinasyonunda ALKÜ Bilim İletişimi Ofisi katkısı ile yapılan ilk eğitime Proje Koordinatörü Doç. Dr. Fırat Arslan, Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Alanya İlçe Tarım Orman Müdürü İhsan İnal, Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri akademisyenler ve çiftçiler katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı