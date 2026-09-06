Alanya'da Ziraat Yangınları Kontrol Altına Alındı
Antalya'nın Alanya ilçesi İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan iki ayrı ziraat yangını, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Antalya'nın Alanya ilçesi İki Evli ve Gümüşkavak Yaylası'nda çıkan, kısmen ormanlık alana sıçrayan iki ayrı ziraat yangını kontrol altına alındı.
Yangınlara, Antalya Orman Bölge Müdürlü'ne bağlı 2 helikopter, 4 arazöz ve 30 teknik personel ve orman işçisi ile müdahale edilerek kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı