Alanya’daki orman yangınında şu ana kadar 305 dekar alan etkilendi

Antalya'nın Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'ndeki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, tedbir amacıyla dört mahallede toplam 153 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.

Antalya Valiliği, Alanya ilçesi Sapadere Mahallesi'nde dün saat 16.28'de başlayan orman yangınına ilgili tüm kurumların koordinasyonunda havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, yangından etkilenen Sapadere, Beldibi, Çamlıca ve Fakırcalı mahallelerinde tedbir amacıyla toplam 66 hanede yaşayan 153 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiği belirtildi.

Yangın nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da sağlık sorunu yaşayan vatandaş bulunmadığı aktarılan açıklamada, söndürme çalışmalarında 150 ekip, 786 personel, 244 araç, 2 uçak ve 12 helikopterin görev yaptığını kaydedildi.

305 dekar tarım alanı etkilendi

Bölgede enerji ve haberleşme altyapısının sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alındığını, vatandaşlar ile görevli personelin ihtiyaçlarının ilgili kurumlar tarafından karşılandığını ifade edilirken, ilk belirlemelere göre yangında ilçedeki 24 çiftçiye ait toplam 305 dekar tarım alanının etkilendiğini ve hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı