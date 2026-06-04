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Kleopatra Plajı turistlerle doldu taştı

Kleopatra Plajı turistlerle doldu taştı
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 26 dereceye ulaşmasıyla yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Kleopatra Plajı'nda yoğunluk oluşurken, turistler denize girip güneşlendi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini gösteren yaz havası, sahilleri hareketlendirdi. Yerli ve yabancı turistler güneşli havayı fırsat bilerek plajlara akın etti.

Yaz aylarının ilk günlerinde hava sıcaklığının 26 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 23 dereceye ulaştığı Alanya'da, özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajında yoğunluk oluştu. Güneşli havayı değerlendiren turistler sahillerde vakit geçirirken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti.

Akdeniz'in berrak sularında tekne turuna çıkan turistler de keyifli anlar yaşadı. Kiralanan teknelerin güvertesinde güneşlenen tatilciler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yazı aratmayan hava durumları ilçedeki turizm hareketliliğini artırdığı gözlenirken, sahillerde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul'dan Alanya'ya ikinci kez tatil için gelen Bahti Kurtay "Alanya tatili için buraya ikinci gelişim. İlk geldiğimde de çok memnun kaldım. Alanya'nın özellikle mavi bayraklı denizi Kleopatra plajı dünyaca ünlü olduğu için özellikle tercih ettim. Plajın kristal gibi kumu var. O yüzden ikinci tercihimi Alanya yaptım. Alanya'nın değer güzelliklerini Alanya Kalesini, Dim Çayını oldukça gezdim. Alanya halkı ve esnafı oldukça misafirperver. Herkesin yerli ve yabancı turistin buraya gelmesini bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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