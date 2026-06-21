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Alanya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi, sahiller doldu

Alanya'da termometreler 31 dereceyi gösterdi, sahiller doldu
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Antalya'nın Alanya ilçesinde hava sıcaklığının 31 dereceye, deniz suyunun 25 dereceye ulaşmasıyla Kleopatra Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk yaşandı. Yerli ve yabancı turistler deniz, güneş ve tekne turlarının tadını çıkardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 31 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 25 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Özellikle dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşanırken, sahil boyunca renkli görüntüler oluştu.

Haziran ayının sonlarına doğru yaklaşılırken, sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte tatilciler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için plajlara yöneldi. Alanya'nın en gözde turizm noktalarından biri olan Kleopatra Plajı'nda bazı turistler Akdeniz'in serin sularına girerek sıcak havadan korunmaya çalışırken, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Alanya açıklarında düzenlenen tekne turları da yoğun ilgi gördü. Akdeniz'in berrak sularında geziye çıkan turistler, teknelerin güvertelerinde güneşlenerek manzaranın tadını çıkardı. Mavi yolculuğa çıkan tatilciler zaman zaman denize girerek serinlerken, bol bol fotoğraf çekerek tatillerini renk kattılar. Öte yandan, sahil boyunca yürüyüş yapan vatandaşlar ve turistler, cep telefonlarıyla hatıra fotoğrafları çekti.

Eşiyle birlikte hafta sonu tatilini Kleopatra Plajı'nda geçiren Hande Alanya (33), "Güneşli havanın tadını çıkartıyoruz. Dışarıdan gelecek olan herkesi eşsiz güzelliklerini deneyimlemeleri için Alanya'ya bekliyoruz. Tüm babaların da Babalar Günü kutlu olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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