Elazığ'da Köy Su Depoları Yenilendi

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde köylerde bulunan su depolarının yenileme çalışmaları tamamlandı.

Alacakaya Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, köylerdeki su depoları yenilenerek vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve kaliteli içme suyuna erişiminin sağlanması amaçlandı.

Tamamlanan çalışmaların köylerde yaşayan vatandaşların içme suyu ihtiyacının daha güvenli şekilde karşılanmasına katkı sağlaması beklenirken, yetkililer yapılan hizmetlerin köylere hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı