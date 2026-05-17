Haberler

Akyaka'da ilginç gel-git olayı

Akyaka'da ilginç gel-git olayı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde deniz suyunun 2 dakika içinde 80-100 metre çekilip geri gelmesi, bölge halkı ve tekne işletmecileri tarafından şaşkınlıkla izlendi.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'nde 2 dakika süren gel-git olayı şaşkınlıkla izlendi.

'Sakin Kent' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'nde yaşanan sıra dışı doğa olayı bölge halkını ve tekne işletmecilerini hayretler içinde bıraktı. Akşam saatlerinde deniz suyunun aniden kıyıdan yaklaşık 80 ila 100 metre çekilmesi bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Yaklaşık 2 dakika süren çekilmenin ardından deniz suyu yeniden eski seviyesine döndü. Özellikle Azmak Deresi çevresi ve sahil kesiminde net şekilde gözlemlenen gel-git olayı sırasında teknelerin bulundukları bölgelerde su seviyesinin hızla düştüğü görüldü. Kıyıda bulunan vatandaşlar ve tekne sahipleri, yaşananları cep telefonlarıyla kayda aldı.

Gökova Körfezi'nde Deniz Taşıyıcılar Kooperatifi'nde 30 yıldır tekne işleten Dağlar Gökovalı, "Yaklaşık 30 yıldır burada denizcilik yapmaktayız. Bu kadar sert gel-git olayını ilk defa görüyoruz. 2 dakika içinde deniz yaklaşık 80-100 metre gitti ve geldi. Deniz tekrar dolmaya başladı. Çok hızlı ve sert bir şekilde gel-git olayı oldu. Umarım bir sıkıntı olmaz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'ın çok hızlı hareket etmesi gerekiyor, yoksa onlardan geriye hiçbir şey kalmayacak

Trump'tan İran'a yeni ultimatom: Hızlı hareket etmezlerse...
Aksaray'da temizlik için kuyuya giren 4 kişiden 3'ü hayatını kaybetti

Kuyu temizliği faciayla sona erdi! Hepsi akraba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

İsrail'i yenip dünya gündemindeydi: Türkler'e seslenip bakın ne demiş
Fenerbahçe taraftarlarından oyuncularına protesto

Eyüpspor ikinci golü attı, Kadıköy'de yer yerinden oynadı
İnegöl’de dehşete düşüren görüntü: Arızayı bulmak için seyir halindeki kamyonetin motoruna çıktı

Yaptığıyla trafiği birbirine kattı! Görenler gözlerine inanamadı
Kuraklıkla anılan Karapınar'da yağışlar için şükür duası

Koca bir ilçe yağmur duasına çıktı! Ancak bu kez yağması için değil
Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti

Ofiste kanlar içinde bulunmuştu! Mevlüt Çavuşoğlu'nu yıkan haber
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı

Süper Lig devine hayırlı olsun!
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! Ölüm haberini aldığı evladının yanına gömüldü