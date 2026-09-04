Akseki'de Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale ediliyor. Bölgede 70 teknik personel ve yangın işçisinin görev yaptığı söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akseki ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına, 5 helikopter, 10 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, çalışmalarda 70 teknik personel ve yangın işçisi görev yapıyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı