Aksaray'da şiddetli yağmur etkili oldu

Aksaray'da bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur bugün de etkili oldu. Yaklaşık 40 dakika süren yağışta metrekareye 6 kilogram yağış düştü.

Günlerdir yağışlı havanın etkili olduğu Aksaray'da bugün de aniden bastıran şiddetli yağmur kısa sürede yolları göle çevirdi. Hava sıcaklıklarının gündüz 20 dereceye kadar yükseldiği şehirde yağışlar aralıklarla sürüyor. Şiddetli yağış nedeniyle trafikte de kısmen olumsuzluklar yaşanırken özellikle şehir merkezinde yağış etkili oldu. Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da yağışlar üreticilerin de yüzünü güldürüyor. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı