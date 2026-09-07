Akdağmadeni’nde yaklaşık yarım tonluk dev yaban domuzu öldürüldü

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde tarım arazilerine ciddi zararlar veren devasa boyutlardaki bir yaban domuzu öldürüldü.

Ardıçalanı Köyü Devlet Avlağı'nda gerçekleştirilen avda, yaklaşık 410 kilo ağırlığında ve 7 yaşlarında dev bir erkek domuz öldürüldü.

Avı gerçekleştiren Bünyamin Kutluer, yurtdışından gelen avcılara rehberlik yaptığını büyük domuzların ayak izlerini her zaman takip ettiğini, bölge çiftçisinin uzun süredir bu dev hayvandan dert yandığını belirtti.

Avcı Bünyamin Kutluer, domuzun bu olağanüstü büyüklüğe ulaşmasının ardındaki temel nedenin bölgedeki zengin tarım ürünleri olduğunu ifade etti. Özellikle arpa ve yulaf tarlaları, yonca ekili araziler bu dev hayvanın beslenmesinde ve aşırı kilo almasında başrol oynadı.

Aşırı derecede artan ürün zararları nedeniyle bölge çiftçileri yetkililere ve avcılara defalarca şikayette bulunmuştu. Çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti göz ardı etmeyen avcılar, zarar veren bu yaşlı erkek domuzun bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için bölgede çalışma başlattı.

Avcı Bünyamin Kutluer, sürece ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Özellikle Akdağmadeni bölgesinde çiftçilerimizin mahsullerine ciddi zararlar veren yaşlı erkek domuzların avlanmasını yaparak hem üreticilerimize destek oluyor hem de tarımsal zararı en aza indirmek için çiftçilerimize katkı sunuyoruz."

Ardıçalanı köyünde gerçekleştirilen bu başarılı av, bölgede ürünlerini korumaya çalışan üreticilere bir nebze olsun nefes aldırırken, tarım arazilerinin güvenliği için benzer çalışmaların devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı