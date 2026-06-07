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Melenağzı sahilinde yaz sezonu hazırlıkları başladı

Melenağzı sahilinde yaz sezonu hazırlıkları başladı
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Düzce'nin Akçakoca ilçesi Melenağzı köyünde, mevsimsel yağışlar ve dere taşkınlarının sahile sürüklediği ağaç ve odunsu atıklar, yaz sezonu öncesi temizlenmeye başlandı. Köy Muhtarlığı ve İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle kumsalı vatandaşların kullanımına hazır hale getiriyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca'ya ilçesi Melenağzı köyünde yaz sezonu öncesi sahil temizliği çalışmalarına başlandı. Köy Muhtarlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, mevsimsel yağışlar ve dere taşkınlarının etkisiyle sahile sürüklenen ağaç ve odunsu atıkların temizlenmesi için ekipler sahaya indi.

Akçakoca ilçesinde Karadeniz sahilleri temizleniyor. Özellikle son aylarda yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle Melen Çayı aracılığıyla Karadeniz kıyısına ulaşan büyük hacimli ağaç parçalarının kumsal boyunca biriktiği gözlenirken, sahilin yaz sezonuna hazır hale getirilmesi amacıyla kapsamlı bir temizlik çalışması yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında Düzce İl Özel İdare ekipleri iş makineleri ve ekipler tarafından kumsalı kaplayan ağaçlar kaldırılarak sahilin vatandaşların kullanımına uygun hale getirilmesi hedefleniyor.

Melenağzı Köyü Muhtarlığı tarafından yapılan açıklamada, köyün en önemli doğal değerlerinden biri olan sahilin yeni sezona eksiksiz hazırlanması için yoğun çaba sarf edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sahil temizliğine başlamış bulunmaktayız. Mevsimsel yağışların etkisiyle yoğun ve büyük hacimli ağaçlar kumsalımızı kaplamış durumda. Yaz sezonuna yetişebilmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Tüm heyecanımız ve telaşımız köyümüz için" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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