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Akçakoca'da köy yollarında güvenlik çalışmaları tamamlandı

Akçakoca'da köy yollarında güvenlik çalışmaları tamamlandı
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Düzce’nin Akçakoca ilçesinde köylerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol çizgi ve kasis boyama çalışmaları bir çok köyde tamamlandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde köylerde trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen yol çizgi ve kasis boyama çalışmaları bir çok köyde tamamlandı.

Akçakoca ilçesine bağlı Dereköy ve Tepeköy köylerinde, trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen yol çizgi ve kasis boyama çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında yol çizgileri yenilenirken, kasislerde de boyama işlemleri yapılarak sürücü ve yayaların daha güvenli ulaşım sağlaması hedeflendi.

Kırsal ulaşım ağında trafik güvenliğini güçlendirmeye yönelik çalışmaların, yol yapım, bakım ve onarım uygulamalarıyla birlikte planlanan program doğrultusunda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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