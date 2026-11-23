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Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Baltacık köyünün Gül Mezrası'nda etkili olan yağış nedeniyle bazı evleri su bastı. Köy sakinleri, her yıl benzer sorunlarla karşılaştıklarını belirterek yetkililerden kalıcı çözüm talep etti.

Yağışın ardından evlerinde su baskını yaşanan vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getirdi. Köy sakinlerinden Ahmet Özalaca, su baskınlarının temelinde yetersiz drenaj sistemi ve dere ıslahı çalışmalarının yapılmamasının bulunduğunu öne sürdü.

Her yıl yağışlı dönemlerde ve kış mevsiminin ardından kar sularının erimesiyle aynı sorunların tekrarlandığını belirten Özalaca, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için kalıcı çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı