Ağrı'da küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bahar mevsiminin etkisini göstermesiyle birlikte küçükbaş hayvanlar meralara çıkarıldı. Kış mevsiminin ardından doğanın yeniden canlanmasıyla birlikte bölgede hayvancılık faaliyetleri hız kazandı.

Kış boyunca ağıllarda bakımı yapılan koyun ve kuzular, havaların ısınması ve kar örtüsünün erimesiyle birlikte yeşeren meralarla buluştu. Doğal otlaklar, hayvanların beslenmesine katkı sağlarken, besicilerin yem giderlerini de önemli ölçüde azaltıyor.

Bölgede hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar, meraların açılmasıyla birlikte yeni sezona umutla başladı. Sürüler sabah saatlerinde meraya çıkarılıyor, gün boyu otlatılıyor ve akşam saatlerinde yeniden ağıllara getiriliyor. Elanur Kaya, "İlkbaharın gelmesiyle birlikte hayvanlarımızı meraya çıkarıyoruz. Kuzuları annelerinden ayırmıyoruz çünkü bu dönem çok önemli. Meradaki ot ve çimen hem kuzular hem koyunlar için oldukça faydalı. Sabah çıkarıyoruz, akşama kadar merada kalıyorlar. Bu süreç hem bizim hem de hayvanlarımız için verimli geçiyor" dedi.

Patnos'ta baharın gelişiyle birlikte meralar yeniden canlanırken, hayvancılıkta da hareketlilik arttı. Besiciler, sezonun bereketli geçmesini temenni ediyor. - AĞRI

