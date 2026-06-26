Ağrı'da dolu ve şiddetli rüzgar bir evin çatısını uçurdu
Ağrı'nın Diyadin ilçesi Taşkesen köyünde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Ekipler hasar tespit çalışmalarına başladı.
Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Taşkesen köyünde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle köyde bir evin çatısı uçtu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve kaymakamlık ekipleri sevk edildi. Ekipler köyde incelemelerde bulunarak hasar tespit çalışmalarına başladı. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı