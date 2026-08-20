Haberler

Ağın'da 15 Üreticiye Dağıtılan 150 Arılı Kovanın Yerinde Tespiti Yapıldı

Ağın'da 15 Üreticiye Dağıtılan 150 Arılı Kovanın Yerinde Tespiti Yapıldı
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ’ın Ağın ilçesinde 15 üreticiye dağıtılan 150 adet kovanın yerinde tespitleri yapıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 15 üreticiye dağıtılan 150 adet kovanın yerinde tespitleri yapıldı.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde, "Elazığ İli ve İlçeleri Arıcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi" çerçevesinde arıcılık faaliyetlerine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje çerçevesinde ilçede 15 üreticiye dağıtılan 150 adet kovanın yerinde tespitleri gerçekleştirilirken, arılı kovan tespit çalışmaları da Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenli olarak yürütülüyor.

Arıcılık faaliyetlerinin etkin şekilde izlenmesi, kayıt altına alınması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, üreticilere ait arılı kovanların mevcut durumu yerinde kontrol edilerek kayıtların güncel tutulması sağlanıyor.

İşletme bazlı yapılan denetim ve kontrollerde ise üreticilere arı hastalıkları, arı zararlıları, bakım ve beslenme konularında bilgilendirme yapılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da gece 50'ye yakın deprem oldu! Üç uzman aynı soruya yanıt verdi

İstanbul gece beşik gibi sallandı! Uzmanlardan uyarı var
İsrail’in 8 kez vurduğu üste Türk askeri var mı? Suriye açıkladı

İsrail’in vurduğu üste askerimiz var mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekvador'da helikopter kazası: İstihbarat Direktörü hayatını kaybetti

İstihbarat şefini taşıyan helikopter düştü: 7 kişi hayatını kaybetti
Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi: Ay sonuna kadar sürecek

Hava sıcaklığı 5 derece birden yükseliyor! Meteoroloji saat verdi
Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 3 yıldız birden gidiyor
Tarihte bir ilk! Okan Buruk'un arayıp ikna ettiği genç yıldız yola çıktı geliyor

Okan hocanın arayıp ikna ettiği yıldız yola çıktı geliyor
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt

Efsane futbolcudan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Saç örme akımına katılan hemşire İkra Avcı meslekten atıldığını duyurdu

Saç örme eylemine katılmıştı: Desteği, genç hemşireye pahalıya patladı
Trump, İran'a yönelik 'eşi benzeri görülmemiş ekonomik operasyon' ilan etti

Trump'tan yeni adım! "Benzeri görülmemiş operasyon" diyerek duyurdu