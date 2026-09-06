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Pülümür'de Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı

Pülümür'de Yaralı Kızıl Şahin Kurtarıldı
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Tunceli’nin Pülümür ilçesinde üç arkadaş, uçarken ağaca çarpıp suya düşen kızıl şahini kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde üç arkadaş, uçarken ağaca çarpıp suya düşen kızıl şahini kurtararak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Pülümür ilçesine bağlı Kırmızı Köprü mevkisindeki suda yüzen Ali Çetin, İsmail Çetin ve İsmail Pekin, uçan bir kızıl şahinin ağaca çarparak suya düştüğünü fark etti. Şahinin sudan çıkamadığını gören üç arkadaş, vakit kaybetmeden müdahale ederek yaralı kuşu sudan çıkardı. Kızıl şahin, daha sonra gerekli kontrollerinin ve tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeline teslim edildi.

İsmail Pekin, "Arkadaşlarımızla birlikte yüzmeye geldik. Ağaçtan bir ses geldi. Kızıl şahinin suya düştüğünü fark ettik. Arkadaşımla birlikte suya girip çıkarttık. Ardından Doğa koruma ekiplerini aradık. İnşallah sağlığına kavuşur" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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