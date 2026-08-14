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Bingöl'de Kuru Ağaçtan Kilolarca Doğal Bal Çıktı

Bingöl'de Kuru Ağaçtan Kilolarca Doğal Bal Çıktı
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Bingöl'ün Genç ilçesindeki Akdağ bölgesinde arı yetiştiricisi Nihat Kanat, ormanlık alanda dolaşırken kuru bir ağacın içinde arıların yaptığı balı fark etti. Ağacın kuruması nedeniyle balı çıkaran Kanat, doğal ve organik balın sağlık açısından birçok faydası olduğunu belirtti. Yüksek fiyatına rağmen katkısız olması sebebiyle büyük talep gören bu bal, bölgede dikkat çekiyor.

Bingöl'de bir ağacının gövdesinden, kilolarca bal çıkartıldı.

Bingöl'ün Genç ilçesinde bulunan Akdağ bölgesinde, ormanlık alanda dolaşan arı yetiştiricisi Nihat Kanat, kuru bir ağacın içerisinde arıların bal yaptığını fark etti. Ağacın kurumasından dolayı balı çıkarmaya karar veren Kanat, arıların doğal bir şekilde yaptığı balı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlığa birçok faydasıyla bilinen doğal bal, bağışıklık sistemini güçlendirmesinden solunum yollarına kadar pek çok alanda şifa kaynağı olarak görülüyor. Yüksek fiyatına rağmen organik ve katkısız olması sebebiyle büyük talep gören bal, bölgedeki vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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