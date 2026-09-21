Afyonkarahisar Sinanpaşa'da hayvan sevklerinde sağlık ve belge denetimi sürüyor

Afyonkarahisar Sinanpaşa'da hayvan sevklerinde sağlık ve belge denetimi sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, il dışına yapılacak hayvan sevklerinde sağlık, kimlik ve sevk belgeleri ile nakil araçlarının temizlik şartlarını denetliyor. Şartları taşıyan hayvanların sevk işlemleri mevzuata uygun tamamlanıp veteriner sağlık raporları düzenleniyor.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, il dışına yapılacak hayvan sevklerine yönelik kontrol ve denetimler devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Sinanpaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince gerçekleştirilen kontrollerde, sevk edilecek hayvanların sağlık durumları ile kimlik, kayıt ve sevk belgeleri inceleniyor. Hayvanların muayeneleri yapılırken, nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyon şartları da kontrol ediliyor.
Gerekli şartları taşıdığı belirlenen hayvanların sevk işlemleri mevzuat doğrultusunda tamamlanarak veteriner sağlık raporları düzenlendiği belirtildi.