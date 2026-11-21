Afyonkarahisar'ın sonbahar manzaraları Hakan Yılmaz'ın karelerinde beğeni topladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde çekilen görüntüler, kentin farklı noktalarındaki sarı, turuncu ve kızıl yaprakları güneş ışığıyla buluşturdu. Afyon Kocatepe Üniversitesinde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz'ın çektiği görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.
Afyonkarahisar'da sonbaharın son günlerinde çekilen görüntüler, görenleri mest etti.
Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, kentin farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi. Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarının güneş ışığıyla buluşmasıyla ortaya çıkan manzaralar adeta görsel şölen oluşturdu. Sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı