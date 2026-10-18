Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki Yellibel Yaylası yılın ilk karıyla beyazladı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Çatallı köyü sınırları içerisinde yer alan Yellibel Yaylası'nda yılın ilk kar yağışı gerçekleşti.

Bölgede son günlerde etkisini artıran soğuk hava dalgası, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Emirdağ'ın rakımı en yüksek noktalarından biri olan Yellibel Yaylası, beyaz örtüyle kaplandı. Yaylada kartpostallık görüntüler oluşurken, kar yağışını gören vatandaşlar mevsimin ilk karını sevinçle karşıladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü bölgede, yetkililer yüksek kesimlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı