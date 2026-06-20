Meteorolojiden Afyonkarahisar için kuvvetli yağış uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olmaları istenildi.

Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, " Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın güney kesimleri ile Denizli çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı