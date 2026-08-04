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Süne Zararlısına Erken Uyarı İstasyonu

Süne Zararlısına Erken Uyarı İstasyonu
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Afyonkarahisar'da süne zararlısını izlemek için Emirdağ'da erken uyarı istasyonu kuruldu. Bu sistemle kışlaklardaki gelişmeler takip edilerek hububatta verim kaybı önlenecek ve mücadele daha etkin planlanacak.

Afyonkarahisar'da hububat üretiminde verim ve kalite kayıplarına neden olabilecek süne zararlısının popülasyonunu izlemek, gerekli tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamak ve sürdürülebilir bitkisel üretimi desteklemek amacıyla çalışmalar sürüyor.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlükleri koordinasyonunda Emirdağ ilçesine bağlı Karacalar köyünde bulunan süne kışlağına Erken Uyarı ve Tahmin Cihazı İstasyonu kuruldu.

Kurulan istasyon sayesinde, süne zararlısının ovaya inmeden önce kışlaklardaki gelişimi ile çevresel koşullar düzenli olarak takip edilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda gerekli ön uyarılar zamanında yapılarak, hububat ekili alanlarda ekonomik zarar oluşturabilecek popülasyon seviyeleri izlenecek ve mücadele çalışmalarının daha etkin şekilde planlanmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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