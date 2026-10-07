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Afyonkarahisar'da ev baskınında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak yakalandı

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Afyonkarahisar'da ev baskınında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak yakalandı
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Afyonkarahisar'da bir eve düzenlenen baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun yakalandı. Polis ve Doğa Koruma ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği baskının ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da bir eve yapılan baskında nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne gelen bir adreste maymun beslendiği yönünde gelen ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile baskın düzenleyen polis ekipleri evin içerisinde maymun yakaladı. Yapılan incelemelerde maymunun nesli tükenmekte olan Rhesus Makak cinsi maymun olduğu tespit edildi. Olayın ardından 1 kişinin kaçakçılık kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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