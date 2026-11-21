Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) kampüsünde sonbaharla birlikte ortaya çıkan sarı, turuncu ve kahverengi tonlar, doğanın mevsimsel güzelliğini gözler önüne serdi.

Aydın'da sonbaharın etkisini hissettirmesiyle birlikte Aydın Adnan Menderes Üniversitesi kampüsü de mevsimin renklerine büründü. Kampüs içerisindeki ağaçlarda oluşan sarı, turuncu ve kahverengi tonlar, yeşil alanlarla bir araya gelerek renkli görüntüler oluşturdu. Sonbaharın kendine özgü atmosferinin hissedildiği ADÜ kampüsünde ağaçların değişen renkleri, yürüyüş yolları ve açık alanlara ayrı bir güzellik kattı. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda da kampüsün sonbahar manzaraları dikkat çekti. Her mevsim farklı bir güzelliğe ev sahipliği yapan ADÜ kampüsü, sonbaharın renkleriyle birlikte doğayla iç içe bir atmosfer sunarken, ortaya çıkan manzaralar görenlerin ilgisini çekti. ADÜ tarafından yapılan paylaşımda "ADÜ'de sonbahar bir başka güzel. Her köşesinde ayrı bir renk, her adımında ayrı bir güzellik. Kampüsümüzde yılın en güzel zamanı" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı