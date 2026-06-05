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Adıyaman'da Dünya Çevre Günü Coşkusu

Adıyaman'da Dünya Çevre Günü Coşkusu
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AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

Ak Parti Adıyaman İl Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlandı.

Etkinlik, ilk olarak yürüyüşle başladı. Yürüyüşte 'Temiz çevre, temiz yaşam', 'Çevremizi temiz tutalım' şeklinde sloganlar attı. Yürüyüş sonrası atık malzemelerle yapılan sergi açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen katılımcılara daha sonra çam fidanı dağıtıldı.

Etkinlikle ilgili bilgi veren AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, "Bugüne kadar liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, biz parti olarak, toplum olarak temiz insan, temiz ahlak, zararlı mücadelelerle, zararlı alışkanlıklarla mücadele eden bir partiyiz ve gururumuz. Tabii ki temiz ahlak, temiz insan, temiz toplumun tamamlayıcı unsuru temiz, yeşil, yenilenebilir enerji ortamında yaşamaktır. Burada da hepimizin şahit olduğu üzere Türkiye'nin, belki de dünyanın vizyon projesi olan İndere TOKİ konutları içerisindeyiz. Burada partimizin, güçlü devletimizin, Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın biz Adıyamanlıları böyle bir ortama kavuşturduğu için kendilerine minnet duyuyoruz" diye konuştu.

Adıyaman merkez İndere Bölgesi'nde düzenlenen etkinliğe AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, kurum amirleri ve personeli, parti üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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