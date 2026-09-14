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Adilcevaz’da gökkuşağı görsel şölen sundu

Adilcevaz’da gökkuşağı görsel şölen sundu
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Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde etkili olan yağışın ardından gökyüzünde beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Adilcevaz'da yağmur yağışının ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte gökyüzünde oluşan gökkuşağı, vatandaşlara görsel bir şölen yaşattı. İlçenin farklı noktalarından görülebilen gökkuşağı, özellikle gökyüzündeki bulutlarla birlikte ortaya çıkan manzarasıyla dikkat çekti. Renk cümbüşünü gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak bu güzel anı görüntüledi.

Adilcevaz semalarında bir süre görülen gökkuşağı, doğanın sunduğu eşsiz manzaralardan biri olarak objektiflere yansıdı. Renkli görüntüler, ilçenin doğal güzellikleriyle birleşerek güzel manzaralar oluşturdu.

Vatandaşlar, yağmur sonrası ortaya çıkan bu güzel görüntünün kendilerine keyifli anlar yaşattığını belirterek, gökkuşağını fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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