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Adana'da yiyecek arayan tilki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde görüntülendi

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Adana'da yiyecek arayan tilki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde görüntülendi Haber Videosunu İzle
Adana'da yiyecek arayan tilki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde görüntülendi
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Adana'da dün gece yiyecek arayan tilki, Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bir süre dolaştı. Yerleşkede gezinen tilki daha sonra gözden kaybolurken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adana'da gece yiyecek arayan tilki, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dün gece Çukurova Üniversitesi yerleşkesine gelen tilki, çevrede bir süre dolaşarak yiyecek aradı. Yerleşke içerisinde gezinen tilki, bir süre sonra gözden kayboldu. Tilkinin yerleşkedeki gezintisi ise o sırada bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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