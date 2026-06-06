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Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi
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Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkarak 33 dereceye ulaştı. Vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığınırken, bazıları sıcaklığın dayanılmaz olduğunu belirtti.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 33 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlara sığındı.

Adana'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretmeye başladı. Haziran ayının ilk günlerinde park ve bahçelerdeki termometreler 33 dereceye ulaştı. Hal böyle olunca dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlarda gölgelik alan aradı. Sıcak havayı fırsat bilen Adanalılar park ve bahçelere giderek serin havanın tadını çıkarttı.

"Adana'yı terk etmek lazım"

Vatandaşlardan Adnan Demir, sıcaklığın katlanılamaz boyuta ulaştığını anlatarak, "Adana çok sıcak, Adana'yı terk etmek lazım. Şehir olduğu gibi yanıyor. Vatandaşlar bence evden dışarıya çıkmasınlar. Çıktıklarında da park veya bahçe gibi yerler bulup buralarda takılsınlar. Gündüz vakti kesinlikle çıkılmamalı. Şuanda kaç derece olduğunu bilmiyorum ama çok terledim" dedi.

"Yerde beton yok, lav var"

Özgün Mert ise, "Adana'da yemin ediyorum yerde beton yok, lav var. Sıcak yerden geliyor. Daha Haziran ayında hava böyleyse Temmuz ve Ağustos aylarını düşünemiyorum. Şimdi 40 derece diyorlar, o aylarda 50-60 dereceyi görürüz. Biz burada zaten cehennemi yaşıyoruz. Yandık, kavrulduk" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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