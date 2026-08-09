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Adana'da Hissedilen Sıcaklık 43 Dereceye Ulaşacak

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Adana'da önümüzdeki hafta sıcak ve nemli hava etkisini sürdürecek. Termometreler 35-38 dereceyi gösterirken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık 42-43 dereceye çıkacak. Uzmanlar, öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketilmesi konusunda uyarıyor.

Adana'da sıcak hava ve yüksek nem etkisini önümüzdeki hafta da sürdürecek. Meteoroloji verilerine göre kentte hava sıcaklığının 35-38 derece arasında seyretmesi beklenirken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 42-43 dereceye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Ağustos ayının bunaltıcı sıcaklarının etkili olduğu Adana'da vatandaşların özellikle günün en sıcak saatlerinde dikkatli olması gerekiyor. Hava sıcaklığının yanı sıra yüksek nemin de etkili olmasıyla birlikte dışarıda hissedilen sıcaklık, termometrelerde ölçülen değerlerin birkaç derece üzerine çıkıyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kentte sıcaklıkların hafta boyunca yüksek seviyelerde seyretmesi bekleniyor. Nem oranının özellikle sabah ve akşam saatlerinde yükselmesiyle birlikte Adanalıların sıcak havayı daha yoğun hissetmesi bekleniyor.

Uzmanlar, sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, açık alanda bulunanların ise bol sıvı tüketmesi ve güneşten korunması konusunda uyarıyor.

Adana'da yaz sıcaklarının yanı sıra yüksek nemin de etkisini artırmasıyla birlikte kentte "termometre 37, hissedilen 43 derece" günlerinin yaşanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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