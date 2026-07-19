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Adana'da bunaltan sıcaklar etkisini artırıyor

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Adana'da etkili olan sıcak hava dalgası ve yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Hafta başında sıcaklıkların 36 dereceye çıkması, cuma gününden itibaren ise kısmi düşüş ve yağış bekleniyor. Ancak nem nedeniyle bunaltıcı hava devam edecek.

Adana'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yüksek nemin de etkisiyle vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji verilerine göre bugün gölgede hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken, yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın 42 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Kentte hafta başından itibaren sıcaklıkların daha da artacağı tahmin ediliyor. Tahminlere göre pazartesi gününden itibaren termometreler 36 dereceyi gösterecek. Yüksek nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 42-43 derece seviyelerinde seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre cuma gününden itibaren hava sıcaklığında kısmi bir düşüş yaşanacak. Cumartesi günü sıcaklığın 32 dereceye kadar gerilemesi ve kent genelinde yağış görülmesi bekleniyor. Ancak, nem oranının yüksek seyretmesi nedeniyle yağışa rağmen bunaltıcı havanın etkisini büyük ölçüde sürdüreceği öngörülüyor.

Öte yandan, hafta sonunun ardından yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçeceği, termometrelerin tekrar 36 derece seviyelerine ulaşmasının beklendiği bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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